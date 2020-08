Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a plecat in reality-showul „Ferma – orașeni versus sateni”, George Burcea nu scapa de problemele cu Andreea Balan, de care s-a desparțit in urma cu 8 luni. Solista a fost recent acuzata ca vrea sa-l scoata pe soțul ei din showul de la Pro Tv prezentat de Mihaela Radulescu și s-a vazut nevoita…

- Alex Bodi este in doliu. Iubitul Biancai Dragușanu a pierdut una dintre cele mai importante femei din viața sa, iar suferința sa este fara margini. Alex Bodi și-a pierdut bunica și trece prin momente cumplite. Omul de afaceri o internase in spital in urma cu cateva saptamani pentru afecțiuni specifice…

- Julia Chelaru s-a desparțit de John, barbatul cu care a avut o relație de doi ani și alaturi de care avea planuri de viitor. Ruptura vine in contextul in care fostul sau soț, Bogdan Jianu, tocmai a cerut-o de soție pe Catalina Ponor. Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat in urma cu doi ani, iar…

- George Burcea face parte dintre cei 16 concurenți care participa sezonul acesta la emisiunea Ferma, de la Pro Tv. Dupa ce in presa au aparut zvonuri ca Andreea Balan ar fi facut presiuni ca actorul sa fie eliminat din competiție, artista a facut o prima declarație in acest sens. Andreea Balan a transmis…

- Vedetele care participa la noul sezon Ferma Noul sezon Ferma de la Pro TV vine cu schimbari. Nu la capitolul prezentatori, intrucat aceștia vor fi tot Mihaela Radulescu și Cristian Bozgan. De data aceasta insa, reality show-ul va fi Ferma – Orașeni vs. Sateni. Vezi aceasta postare pe Instagram Anna…

- Astfel, cele doua echipe formate din cate opt concurenți se vor infrunta pentru marele premiu de 50.000 de euro și pentru titlul de fermierului anului. Primii patru concurenti care au acceptat provocarea de la Pro TV sunt: Anna Lesko, Alina Puscau, Octavian Ciovica si Cezar Ouatu. ”Este…

- Deși nu au confirmat faptul ca ar avea o relație, Andreea Balan și Tiberiu Argint au plecat din nou impreuna pe litoral și nu s-au sfiit sa le arate fanilor fotografii din escapada lor la mare. Dupa ce Andreea Balan și Tiberiu Argint au fost surprinși in ipostaze tandre pe plaja de la Vama Veche, cei…

- Deși s-a dovedit a fi un alt moment sfarșit prematur in viața sa, nunta, implicit și relația cu George Burcea, a reprezentat și incheierea razboiului rece dintre Andreea Balan și tatal ei, Sandel. Legatura dintre artista și soțul ei s-a incheiat intre timp, dar nu și cea dintre ea și parinte, reconcilierea…