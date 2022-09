Nicolae Ceaușescu este singurul lider comunist care a ajuns la curtea Marii Britanii și singurul roman care s-a plimbat cu caleașca regala a reginei Marii Britanii. In anul 1978, Nicolae Ceaușescu și a lui soție, Elena, au fost invitați și primiți cu protocol de rang 0 in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei […] The post Legatura nebanuita dintre Nicolae Ceaușescu și Regina Elisabeta a II-a! E singurul roman care a reușit sa faca asta in preajma suveranei first appeared on Ziarul National .