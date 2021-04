Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Sectia 16 sunt acuzati de o noua victima. Este vorba despre o femeie in varsta de 40 de ani, care a fost agresata și insultata in mod repetat in 2019 de aceeași agenți care au torturat doi barbați anul trecut, in septembrie. Cazul, care a fost confirmat de Poliția Capitalei, a fost…

- Polițiștii din Capitala au intervenit, miercuri, in locuința unui barbat de 33 de ani din Rahova despre care existau suspiciuni ca ar urma sa se autovatameze. Individul a fost imobilizat și urmeaza sa fie transportat la spital. Intervenția a avut loc azi la o locuința aflata in cartierul Rahova, la…

- Alexandru Vlad, victima polițiștilor: Am fost pus pe burta, fara legitimare. Am ramas șocat. Eram cu capul pe mașina și i-am cerut sa se legitimeze. M-au tarat in fața Secției 16. Au sunat-o pe sora mea, a venit și ea la secție. Au incatușat-o și pe ea. Sora mea nu cred ca prezenta pericol. Ne-au pus…

- Tragedia de la Spitalul Matei Balș din Capitala a capatat proporții, dupa ce bilanțul deceselor a ajuns la nu mai puțin de 23 de persoane. Ultimul bolnav care a murit in urma deflagrației din unitatea medicala este un cetațean italian, venit in Romania alaturi de soție.

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, a declarat in cadrul unei conferințe de presa, susținuta la o zi dupa incendiul de la Matei Balș ca demisiile și concedierile ar trebui sa aiba legatura cu cazul. In privința responsabilitaților și a demiterilor din sistem, Vlad Voiculescu a declarat ca este sanatos…

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi. Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 12 ianuarie, in unanimitate,…

- Un barbat din Parva a fost impușcat accidental, sambata dupa-amiaza, la o partida de vanatoare care a avut loc pe un fond de vanatoare de pe raza localitații Rebrișoara, pe Gersa 3. Barbatul a ajuns la spital, iar polițiștii ancheteaza incidentul. In aceasta dupa amiaza, echipajul de prim ajutor SMURD…

