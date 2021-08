Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca lucrarile la pasajul Doamna Ghica au fost reluate si, din toamna acestui an, vor fi doua benzi de circulatie pe sens, revenindu-se astfel la situatia de dinainte de deschiderea santierului. Lucrarea ar urma sa fie finalizata la sfarsitul anului…

- Printul Harry le-a spus prietenilor ca ii e dor de casa, potrivit unui expert regal. Robert Lacey, biograful reginei Elisabeta, care lucreaza ca si consultant istoric, sustine ca Harry admite ca a facut un pas gresit in relatia cu Printul Charles si cu cei de la Palatul Buckingham..

- Mai multe cazuri rare de inflamatii cardiace depistate la adolescenti si adulti tineri din SUA sunt asociate cu vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, a precizat o comisie de medici care acorda consultanta Centrului pentru Prevenirea

- PAS este, din nou, invinuit, ca folosește in campania electorala imagini cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „ceea ce este o incalcare a legii, iar cheltuielile pentru tiparirea acestor materiale nu sunt reflectate in raportul financiar al formațiunii”. Partidul Acasa Construim Europa a depus…

- Mai mulți angajați din Primaria Slobozia urmareau seriale și filme pe Netflix sau stateau pe rețelele de socializare, in timpul programului, dupa cum arata un control informatic realizat de curand in instituție. Primarul a taiat accesul angajaților pe site-uri care nu au legatura cu munca, potrivit…

- Directoarea de la Garda de Mediu, Steluta Popescu, luat legatura cu Agentia pentru Protectia Mediului, care va trimite, maine, pe cineva pentru analize. Poluare la Santierul Naval Damen Mangalia Sindicatul Navalistul a sesizat Garda de Mediu.Directoarea de la Garda de Mediu, Steluta Popescu, luat legatura…

- Avocatul Poporului pentru drepturile copilului atrage atenția asupra problemei privind asigurarea condițiilor corespunzatoare de sanitație și a accesului la apa potabila de calitate in scoli ramine a fi și in anul 2021 o mare provocare pentru autoritațile statului. Constatari in acest sens au fost facute…

- „Exista o mare ingrijorare in sistemul judiciar in legatura cu acest caz. S-a aflat cum conducerea DIICOT fusese informata inca de acum o saptamana de catre oameni din instituție ca exista informații ca se pregatește un show. Iar acum se fac cercetari ca sa se ințeleaga ce s-a intamplat și cat din instituția…