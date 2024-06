Legătura directă și nebănuită dintre ovare și creier: Îndepărtarea lor duce la afecțiuni grave ale materiei albe Ovarele sunt implicate in mult mai mult decat simpla reproducere. Cele doua glande de forma ovala care plutesc de o parte și de alta a uterului nu produc și elibereaza doar ovule, ci pompeaza și hormoni care ajuta la menținerea sanatații inimii, oaselor, creierului și sistemului imunitar al unei persoane pe masura ce imbatranește. Un nou studiu de imagistica cerebrala ii ingrijoreaza pe oamenii de știința cu privire la faptul ca indepartarea chirurgicala a ambelor ovare poate avea consecințe neglijabile asupra sanatații pe termen lung. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

