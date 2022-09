Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat, luni seara, ca exista o criza de profesori in sistemul de invatamant, iar aproape jumatate dintre actualii dascali se vor pensiona in urmatorii zece ani. Potrivit ministrului, in prezent sunt aproape 1.000 de cadre didactice care nu au nici macar studii…

- *** Caut ingrijitoare pentru femeie in varsta, in localitatea Criseni, la intrare dinspre gara. Tel. 0748227717 *** FUNDATIA „ACASA” ZALAU anunta Selectie de personal in cadrul: Caminului pentru Persoane Varstnice – INFIRMIERA / MUNCITOR NECALIFICAT in domeniul ingrijire pacienți și curațenie. CERINTE:…

- Actorul american Dustin Hoffman s-a nascut la Los Angeles, California, SUA, la 8 august 1937. A absolvit Los Angeles High School in anul 1955 si a mers la Santa Monica City College, unde a renuntat dupa numai un an de studii. S-a inscris la un curs de actorie, mai mult dintr-o provocare.

- Cinci motive ca sa nu renunți la micul dejun 1. S-a demonstrat in urma unor studii de nutriție ca cei care mananca dimineața sunt mai slabi. Așadar, daca v-ați decis sa urmați o cura de slabire, va trebui sa va obișnuiți cu micul dejun. 2. Daca mancați dimineața, aveți mai puține „șanse” sa faceți un…

- Fiica fostului deputat Ștefan Secareanu, cu studii și master in Romania a fost respinsa de Președinție la un concurs de angajare, dar și de Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova. „Numarul tinerilor cu studii serioase, inclusiv in instituțiile din strainatate, care…

- N.Dumitrescu Conform ultimelor raportari referitoare la persoanele care nu au un loc de munca stabil, rata șomajului continua sa ramana, in Prahova, sub media inregistrata la nivel național. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova, in luna mai 2022, rata șomajului…

- Rachetele antigrindina distrug agricultura vranceana, susțin agricultorii vranceni, care au participat ieri la o ședința convocata de prefectul Nicușor Halici, mai ales in contextul secetei excesive ce afecteaza județul Vrancea. Toți agricultorii prezenți la intalnire s-au declarat convinși de faptul…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea a atribuit recent un contract de studii de evaluare ale resurselor acvatice vii in vederea stabilirii capturii totale admisibile TAC pe specii si zone in RBDD complexele lacustre din RBDD, Dunarea si bratele sale, Marea Neagra pentru anii 2023…