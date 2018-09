Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi ca alegerea procurorului Adina Florea pentru șefia DNA de catre ministrul Justiției trezește suspiciuni, deoarece tatal acesteia este consilier județean al PSD. Dumitru Florea, aflat la al șaselea mandat de consilier județean, a declarat pentru Adevarul ca fiica sa va face ordine in instituție in mai putin de trei luni. "Stiu ca are emotii, va aparea in fata lui Iohannis, despre care nu stim ce gandeste. Este un mare 'daca'. Dar 'daca' va fi numita, o sa vedeti ce treaba face fata mea acolo! In nici trei luni o sa faca ordine, ca sunt probleme in DNA",…