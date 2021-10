Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea la virus poate stimula producerea de anticorpi in cazul pacienților vaccinați impotriva COVID-19, arata datele unui studiu. Creșterea accentuata a cazurilor de coronavirus in ultima perioada, provocate de varianta Delta, ridica semne de intrebare legate de evoluția pandemica din aceasta…

- Inflația va ajunge la 5,7% pana la sfarșitul anului sau chiar va depași acest nivel, catre pragul de 6%, potrivit economistului șef al BCR, Ciprian Dascalu. Nivelul acestei estimari il depașește pe cel al Bancii Naționale a Romaniei, de 5,6%, pe care...

- În școlile în care nu exista cabinet și medici se va putea solicita o caravana mobila, prin mobilizarea unei echipe de la centrele de vaccinare, spune ministrul. „Deja au fost, împreuna cu Ministerul Educatiei, nominalizate…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, spune ca Romania se afla intr-un paradox, avand in vedere ca noi și Bulgaria avem cel mai mic grad de imunizare prin vaccinare anti-COVID-19, dar avem și cele mai relaxate masuri sanitare. „Cine ar fi crezut ca Romania, cu 30% rata de imunizare, va…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- „Nivelul de vaccinare ține de o problema de mentalitate, de comportament, ține de educație, de cum am fost invațați in mulți ani pana acum”, a afirmat Valeriu Gheorghița.„Pe masura ce s-au vaccinat cei hotarați, determinați, ne lovim pe de o parte de segmentul populațional dezinteresat complet de tot…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, anunța schimbarea strategiei in cazul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Autoritațile iși indreapta atenția catre mediul rural, acolo unde rata de imunizare este mult sub media din urban unde in cele mai multe cazuri este deja un numar…