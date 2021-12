Stiri pe aceeasi tema

- Rugamintea sa muta a fost sa fie inmormantat la Muzeul Pietrei, unic in Romania, pe care l-a fondatEl a fost timp de peste 10 ani colaborator al „Monitorului de Suceava" Universul cultural romanesc și nu numai, a pierdut duminica, 12 decembrie, un mare poet și publicist, Lucian ...

- Doliu in Romania. Poetul și jurnalistul Lucian Avramescu a murit astazi, la varsta de 73 de ani. Se pare ca acesta a fost gasit in stare de incoștiența in locuința sa, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

- Astazi se implinesc 6 ani de la tragedia din Colectiv care a șocat o țara intraga, iar Loredana Groza a postat recent pe pagina sa de Instagram un videoclip de-a dreptul emoționant. Vedeta și-a dorit sa aduca tribut celor morți, iar alaturi de mai mulți cantareți au cantat o piesa a celebrei trupe Goodbye…

- Loredana Groza a demonstrat pe rețelele de socializare ca nu se pricepe doar la cantat, ci și la gatit. Jurata de la X Factor a lasat microfonul și a trecut in bucatarie, iar aceasta a marturisit ce va pregati de mancare. Iata in ce ipostaza inedita s-a filmat!

- Loredana Groza a primit ingrijiri in ambulanța dupa ce s-a simțit rau. Jurata X Factor a facut public incidentul cu o imagine postata pe contul ei de Instagram. In fotografie se observa ca vedeta se afla chiar in salvare și nu este in cea mai buna forma a sa. Iata ce le-a transmis artista fanilor ei!

- Loredana Groza a fost una dintre cele care au incantat invitații de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc, din urma cu o zi. Cantareața a oferit astazi cateva declarații dupa petrecerea uriașa ce a avut loc ieri la un restaurant de fițe din Constanța.