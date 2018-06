Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa succesul superb reușit de Simona Halep la Roland Garros, GSP.ro a dat startul unei dezbateri in privința stabilirii celei mai mari performanțe sportive de dupa 1989 in Romania. Rezultatul a fost unul covarșitor și, pe alocuri, așteptat. Din totalul de 64.767 de voturi exprimate, 43% dintre…

- Jurnalistul GSP Dan Udrea a pus o intrebare interesanta in studioul Telekom TV: e succesul Simonei Halep la Roland Garros cea mai mare performanța sportiva de dupa 1989? Dezbaterea este cu atat mai tare cu cat mii de oameni s-au inghesuit aseara pe Național Arena sa o aplaude pe campioana de la Roland…

- Cristi Mandru (TVR) a castigat cea de a V-a editie a Press Cup Dr. Oetker, in timp ce campioana olimpica si mondiala Alina Dumitru a acces pana in finala fetelor. Competitia la fete a fost castigata de Iasmine Valcu (Top Tabu). “M-am simtit excelent la Press Cup Dr. Oetker si ma bucur enorm ca am venit.…

- Respirația urat mirositoare, sau Halena, este una dintre problemele cu care ne cofruntam zilnic. Ea este cauzata de igiena orala precara, alimentația sau un stil de viața nesanatos, cum ar fi fumatul și consumul de cafea. Un studiu a demonstrat ca americanii cheltuie in jur de 10 milioane de dolari…

- In primul trimestru al anului 2018, piata bunurilor de larg consum pentru acasa din Romania a inregistrat o crestere in valoare de 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui studiu realizat de GfK Romania. Spre deosebire de perioadele...

- Doua fete din Țara Lapusului intre primele 5, la crosul adolescenților, din cadrul ”București Half Marathon” 17.000 de participanți din peste 65 de țari vor lua startul la cea de-a 7-a ediție a Bucharest HALF MARATHON 2018. Ele s-au bucurat de susținerea și ajutorul necontenit al antrenorului lor,…

- Monica Davidescu si Aurelian Temisan sunt parintii unei fete, pe nume Dora. Putini sunt insa cei care stiu ca actrita a avut mari probleme de sanatate, inainte de a ramane insarcinata. Cum a reusit Monica Davidescu sa ramana gravida a marturisit chiar ea. Monica Davidescu si fetita ei, Dora, sunt invitate…

- Apple pregateste trecerea la procesul de fabricatie pe 7nm pentru urmatoarea generatie de chipseturi, aducand salturi importante de performanta si eficienta. Urmatorul SoC dezvoltat pentru tabletele iPad Pro poarta numele A11X Bionic si ar putea fi echipat cu pana la 8 nuclee de procesare. Fabricat…