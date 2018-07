Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a trimis vineri Guvernului, mai multor ministere, precum si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate o scrisoare deschisa in care avertizeaza ca functionarea e la limita si, daca nu vor acorda bani chiar la rectificarea bugetara de saptamana…

- Medicii de familie din București și județul Ilfov nu vor mai aplica de la 1 august 2018 ștampila cabinetului pe documentele – bilete de trimitere, rețete compensate și gratuite, certificate de concedii medicale ș.a – emise in baza contractelor cu casele de asigurari de sanatate din Municipiul București…

- Romania inca se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea serviciilor in Sanatate. Medicii si autoritatile recunosc ca le este complicat sa concureze cu statele dezvoltate, fiind inferiori la capitolul dotare tehnica. Autoritatile din Sibiu incearca sa obtina 10 milioane…

- Noile bilete de trimitere le dau batai de cap medicilor ieseni, care trebuie sa stea la cozi de doua sau de trei ori pe saptamana pentru a primi suficiente carnetele cat sa nu-si opreasca activitatea. De la inceputul lunii iulie, conform unei decizii a Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de…

- Mai mulți medici oncologii de la o clinica privata din Cluj-Napoca vor protesta, luni, in fața Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS). Medicii sunt nemulțumiți de faptul ca CJAS refuza sa semneze un contract cu clinicile private. Practic, prin acest demers pacienților bolnavi de cancer le este…

- Un nou studiu al cercetatorilor de la Johns Hopkins Center are miza de a raspunde la aceasta intrebare, scrie Live Science.Savantii au descoperit ca desi virusuri precum Ebola si Zika ajung deseori in atentia mass-mediei, au sanse putine de a cauza un dezastru mondial. Virusurile…

- Dupa aproape doua saptamani de colaps, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat, saptamana trecuta, ca Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este functionala. Chiar daca acum problemele se vor rezolva, medicii de familie atrag atentia ca situatia ramane grava. Sistemul, a carui necesitate…

- Aproximativ 20 de medici de la Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov au pichetat, vineri, sediul CNAS, fiind nemultumiti de blocajul din sistemul informatic. Potrivit acestora, sistemul nu mai functioneaza, informeaza Mediafax.Medicii se plang ca, de mai bine de o saptamana, se confrunta…