Legătura dintre COVID-19 și psihoză Medicii din intreaga lumea au raportat simptome de psihoza in rindul unui numar mic de pacienți care au fost infectați cu SARS-CoV-2. De cele mai multe ori tindem sa ne gindim ca noul coronavirus se manifesta doar fizic, dar exista dovezi care arata cit de mult acesta ne poate afecta mintea. Complicațiile neurologice, precum pierderea gustului și mirosului, vin la pachet și cu o posibila legatura Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare cetațean ar trebui sa se consulte cu medicul specialist sau cu cel de familie, inainte de a lua decizia de a se... The post Mitropolitul Banatului ii sfatuiește pe oameni sa se consulte cu medicii in legatura cu vaccinarea anti-COVID: “Nadajduim ca știința și credința vor birui” appeared first…

- Hunedorenii care s-au vindecat de coronavirus sunt așteptați sa doneze plasma. Este nevoie acuta de plasma pentru bolnavii de COVID aflați in fazele grave ale bolii. Medicii hunedoreni fac un apel catre persoanele care s-au vindecat sa mearga și sa doneze plasma pentru semenii lor. „Centrul…

- Cei asimptomatici sau cu forme ușoare de Covid-19 vor fi monitorizați și tratați de medicii de familie. Aceștia ar urma sa primeasca 105 lei pentru fiecare pacient, bani decontați din bugetul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, a precizat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.

- Inotul in apa rece poate proteja creierul de boli degenerative precum demența, au descoperit cercetatorii de la Universitatea Cambridge, potrivit BBC . Intr-o premiera mondiala, o proteina „șoc rece” a fost gasita in sangele inotatorilor din Londra. S-a demonstrat ca proteina incetinește apariția demenței…

- COVID-19 ar putea provoca diabet, chiar și la persoanele care nu au alte probleme de sanatate și nu fac astfel parte din vreo categorie de risc. La nivel mondial au aparut din ce in ce mai multe astfel de cazuri - de diabet aparut post infectare cu coronavirus, iar medicii studiaza aceasta legatura.

- Specialiștii au descoperit noi efecte adverse a medicamentelor utilizate pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19 care ar putea fi mortale. Medicii trag un semnal de alarma in acest sens.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub

- Medicii atrag atentia ca vaccinarea antigripala este foarte importanta, iar aceasta nu ne imunizeaza si impotriva noului coronavirus. Medicul Adrian Marinescu de la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti a precizat la Radio Romania Actualitati ca pacientii care se infecteaza in acelasi timp cu virusul…