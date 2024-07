Stiri pe aceeasi tema

- Valul de canicula se extinde in Romania, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunțand un cod roșu pentru aproape toata țara pentru zilele de 16 și 17 iulie. Restul teritoriului se va afla, in aceste zile, sub cod portocaliu. Totodata, pentru marți, 16 iulie, a fost emis un cod galben de furtuni,…

- Valul de canicula se extinde in Romania, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunțand un cod roșu pentru aproape toata țara pentru zilele de 16 și 17 iulie. Restul teritoriului se va afla, in aceste zile, sub cod portocaliu. Totodata, pentru marți, 16 iulie, a fost emis un cod galben de furtuni,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA  COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 15, 16 iulie Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei In Maramureș și in cea mai mare parte a Transilvaniei, valul de caldura va…

- Mai mult de trei sferturi dintre judetele tarii vor fi sub avertizare de Cod rosu de canicula si disconfort termic deosebit de accentuat Temperaturile vor urca și pana la 41 de grade, potrivit unor avertizari emise de ANM. Codul rosu este valabil pentru zilele de 13 si 14 iulie si vizeaza zone din Crisana,…

- Canicula va domina aproape toata țara marți, 9 iulie, potrivit avertizarii Administrației Naționale de Meteorologie. Codul galben de canicula a fost declarat pentru majoritatea județelor, local in sudul țarii vor fi pana la 39 de grade, iar valul de caldura va continua intensificarea și extinderea.…

- Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura care a cuprins Romania in ultimele zile continua sa se extinda și sa atinga noi maxime. Aceștia au emis un Cod portocaliu de canicula valabil pentru ziua de miercuri in București și in alte 9 județe. In același timp, restul țarii va fi sub Cod Galben de canicula.…

- Meteorologii au emis avertizari cod roșu, cod portocaliu și cod galben de temperaturi mari și disconfort termic deosebit de accentuat in Romania. Clujul se va afla in acest weekend sub cod galben, valul de căldură se menține!Potrivit avertizarii cod galben, valul de căldură se va menține astazi…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe alerte meteo. Care sunt zonele vizate de codul potocaliu de canicula și de codul galben de furtuna.