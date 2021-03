Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane din conducerea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman au fost trimise in judecata intr-un dosar privind achizitionarea echipamentului sportiv pentru delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice de la Rio – 2016. Potrivit unui comunicat al Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 transmis, marti,…

- Pentru publicul roman, numele de Naomi Hedman a devenit cunoscut dupa X-Factor-ul de anul acesta. A ajuns și mai cunoscut, dupa ce s-a aflat ca ea și juratul Florin Ristei au o relație. Totul, conform lui Florin Ristei, a inceput dupa ieșirea tinerei de 27 de ani din concursul X Factor. Naomi Hedman,…

- Alex Bodi și Catalin Botezatu au iubit aceeași femeie, dar asta nu e tot. Afaceristul a fost surprins intr-o ipostaza care releva o nebanuita legatura intre el și designer; mai exact, afinitatea-i pentru creațiile sale. Legatura dintre Alex Bodi și Catalin Botezatu Alex Bodi nu a renunțat nici macar…

- Italienii de la Super 4 sunt finaliști la X Factor, sezonul 9. Ei fac parte din grupa lui Florin Ristei și au reușit sa cucereasca publicul cu vocile lor, la audiții. Jurații au fost atat de impresionați, incat i-au trimis direct in etapa de bootcamp, cu patru de ”DA”.Gregorio Rega are 33 de ani și…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, trei operatori de transport feroviar vor asigura serviciul public de transport feroviar de calatori intre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coanda, odata cu intrarea in vigoare a noului Mers de Tren, valabil pentru perioada 13.12.2020…