- Elena Lasconi a vrajit un oraș și, mai apoi, un partid. Dupa o cariera bazata numai pe apariții televizate și pe știri de presa, Elena Vasilica Lasconi a devenit o mini vedeta politica. Caștiga alegerile din USR și devine candidata partidului la alegerile prezidențiale din acest an. Succese in cascada,…

- Dupa ce ințelegerea politica pe baza de „pretenie” intre Crin Antonescu și Victor Ponta s-a facut praf a venit vremea ca a doua „pretinie” politica sa dea in clocot și sa se umfle. Furios ca liberalii s-au razgindit cu alegerile in septembrie, covrigarul de Marcel Ciolacu a inceput sa strige: -„Țopaiala…

- Partidul SOS Romania, condus de Diana Șoșoaca, ar putea face parte dintr-o noua facțiune in Parlamentul European, numita „Suveraniștii”. „Adevarul” a discutat cu mai mulți analiști cunoscuți despre modul cum ar putea schimba alianța suveranista din care va face parte Șoșoaca traseul PE.

- Nicu Ștefanuța a produs marea surpriza a zilei de 9 iunie in Romania, reușind sa acceada in Parlamentul European din postura de candidat independent. Politicianul in varsta de 42 de ani a invins doua obstacole importante in drumul spre victorie: a reușit sa stranga 100.000 de semnaturi pentru a se putea…

- Un tribunal din Malta a respins luni 20 mai 2024, cererea Romaniei pentru extradarea prințului Paul al Romaniei. ”Adevarul” a obținut decizia autoritaților malteze și va prezinta motivele respingerii cererii de extradare a prințului fugar in Romania.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura OUG privind organizarea alegerilor din 9 iunie, au precizat surse din CCR.Este vorba despre OUG 21 2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din…

