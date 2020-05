Legalizarea situaţiei migranţilor pentru participarea la munci agricole provoacă disensiuni în interiorul guvernului italian Coalitia guvernamentala de la Roma a intrat intr-o disputa pe tema legalizarii situatiei a numerosi migranti ilegali pentru a suplini astfel lipsa fortei de munca in agricultura in urma pandemiei de coronavirus, conflict ce a intarziat aprobarea unui pachet de masuri economice pentru sustinerea economiei, relateaza marti Reuters.



Odata cu restrictiile de circulatie si cu blocajele la frontiere, lucratorii europeni care inainte veneau in Italia pentru a munci ca zilieri in agricultura, majoritatea romani, bulgari si polonezi, acum nu mai pot calatori, astfel ca sectorul agricol italian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia guvernamentala de la Roma a intrat intr-o disputa pe tema legalizarii situatiei a numerosi migranti ilegali pentru a suplini astfel lipsa fortei de munca in agricultura in urma pandemiei de coronavirus, conflict ce a intarziat aprobarea unui pachet de masuri economice pentru sustinerea economiei,…

- Italia planuieste sa acorde permise de munca catorva mii de migranti fara acte pentru a-i ajuta pe agricultori sa faca fata epidemiei de COVID-19, care a intrerupt fluxul de mana de lucru ieftina din strainatate, a declarat marti o sursa politica citata de Reuters. Planul in acest sens, care este…

- Mii de angajati britanici vor trebui sa participe la munci agricole in actualul sezon, in conditiile in care cetatenii din tari ale Uniunii Europene nu se pot deplasa in Marea Britanie din cauza restrictiilor antiepidemice, afirma George Eustice, ministrul britanic al Mediului, citat de Reuters,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre…

- Guvernul de la Roma intentioneaza sa regularizeze situatia a mii de migranti ilegali pentru a suplini astfel lipsa fortei de munca in agricultura, in urma pandemiei de Coronavirus, a confirmat ministrul italian de interne, Luciana Lamorgese, relateaza Agentia EFE.Odata cu restrictiile de circulatie…

- Guvernul de la Roma intentioneaza sa regularizeze situatia a mii de migranti ilegali pentru a suplini astfel lipsa fortei de munca in agricultura in urma pandemiei de coronavirus, a confirmat marti ministrul italian de interne, Luciana Lamorgese, relateaza agentia EFE. Odata cu restrictiile de circulatie…

- Odata cu restrictiile de circulatie si cu blocajele la frontiere, lucratorii europeni care inainte veneau in Italia pentru a munci ca zilieri in agricultura, majoritatea romani, bulgari si polonezi, acum nu mai pot calatori, astfel ca sectorul agricol italian se confrunta cu riscul unei penurii de forta…

- Senatul de la Roma i-a ridicat miercuri imunitatea liderului partidului italian de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, care va fi judecat pentru ca nu a permis debarcarea migrantilor de pe o nava pe vremea cand era ministru de interne, relateaza AFP si Reuters. Un tribunal din Catania…