Legalizăm mita electorală? Cand vezi ca tinerii iși gasesc mai repede un loc de munca in strainatate decat la noi, e clar ca trebuie sa oprești exodul și sa iei masuri prin care sa le oferi alternative fezabile in țara. Dar cand tu faci un program cu credite fara dobanda, garantate de stat, și extinzi lista de cheltuieli eligibile de la cursuri, carți și chirie la absurditați de genul abonamente la cinema sau sali de fitness și intervenții chirurgicale care nu sunt acoperite de Fondul Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, atunci e limpede ca fugi dupa voturi. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

