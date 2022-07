Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața la intrarea in Constanța. Un barbat de 40 de ani, fara permis de conducere, a pierdut controlul mașinii, iar mașina s-a izbit de stalpul unui panou publicitar și s-a facut zob. Barbatul de la volan, asteptat acasa de patru copii, a murit pe loc. Barbatul,…

- Constantin Dodoi, barbatul de 41 de ani care a fost batut de mascații din Gorj și de șeful Poliției Novaci, se afla in continuare internat la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu, a suferit doua intervenții chirurgicale, fiind acum in stare stabila. Barbatul a ajuns la Spitalului Județean de Urgența…

- Principalul suspect al crimei din Bihor, savarșite in weekend, a fost prins de polițiști. Victima acestuia este Molnar Beata, femeia de 30 de ani gasita moarta pe un camp din Bihor, in zona Aleșd. „In urma activitaților investigativ-operative, dar și a mediatizarii situației in cauza, barbatul in varsta…

- Un accident rutier a avut loc in Ilva Mica in aceasta dimineața. Doua autoturisme au colizionat, iar cele șapte persoane implicate au fost evaluate de echipajele medicale. In jurul orei 08.00, un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Ilva Mica. Garda de Intervenție Sangeorz-Bai și…

- SOCENI – Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe DN 58, la Soceni, in zona manastirii. Doua autoturisme s-au izbit frontal, una dintre victime, in stare de inconștiența ramanand incarcerata! La fața locului au intervenit de urgența salvatorii de la Detașamentul de Pompieri…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 10 mai, in jurul orei 21.00, la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe Bulevardul 1848 din Targu Mureș. "Incendiul este lichidat, acesta s-a manifestat in interiorul unui apartament situat la etajul al patrulea…

- Tanarul de 26 de ani, din Romania, a intrat intr-o altercatie cu un basarabean care venea de la o petrecere a burlacilor, iar in busculada creata, l-a injunghiat mortal. Victima fusese lovita cu un cutit si de catre un albanez, dar anchetatorii au stabilit ca lovitura fatala i-ar fi fost aplicata de…

- La Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a avut loc sambata, 30 aprilie 2022, o prelevare de organe de la o tanara care a fost implicata intr-un grav accident rutier. Ficatul si rinichii vor ajunge la trei romani care asteptau un transplant hepatic sau renal, iar corneea la alti doi pacienti.