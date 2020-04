Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant atrage atenția Guvernului Romaniei ca șomajul tehnic nu poate fi aplicat in cazul angajaților din sistemul de invațamant. Indiferent ca vorbim despre personalul de predare sau de personalul didactic auxiliar ori nedidactic, aplicarea acestei masuri inseamna…

- 65 de sportivi de la CSM Bacau au intrat in șomaj tehnic. De la 1 aprilie. Și nu e o pacaleala, ci una din urmarile pandemiei de COVID-19. Astfel, CSM Bacau s-a supus Ordonanței de Guvern 32, trecand in șomaj tehnic titularii contractelor de activitate sportiva. Conform reglementarilor in vigoare, aceștia…

- Firmele care au fost obligate, prin lege, ori nevoite sa-și inceteze sau sa-și reduca activitatea, din cauza pandemiei provocata de coronavirus, vor beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului Romaniei, chiar din luna aprilie 2020. Ce trebuie sa faca persoanele care nu au un contract de munca,…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Guvernul a decis sa asigure plata somajului tehnic in proportie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. “O alta masura foarte importanta pe care am luat-o este aceea de a asigura plata somajului tehnic, plata angajatilor…

- Foarte mulți romani au fost martori vineri seara la descoperirea unui nou talent bacauan, in cadrul emisiunii de la Pro Tv, ”Romanii au talent”. Vorbim despre evoluția Aurei Marcu, o stewardeza de 35 ani din Bacau, care a reușit prin interpretarea ei sa-i convinga pe jurați de calitațile ei vocale.…

- Primaria Bacau pune la dispoziția cetațenilor numarul de telefon 0234.984, disponibil 24/7 pentru ca cei interesați sa poata solicita sprijin referitor la situația generata de noul coronavirus. Un operator va prelua apelurile și in funcție de problemele identificate va anunța Direcția de Sanatate Publica…

- Completarea acesteia cu date eronate intra sub incidența legii, conform articolelor 326 și 352 din Codul Penal, astfel: Articolul 326 din Codul Penal – Falsul in declarații: Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitați in care aceasta…