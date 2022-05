Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea amenajata de Consiliul Județean Timiș in plin centrul Timișoarei, pe locul fostului Centru Militar Județean Timiș, a trecut printr-un proces important de cosmetizare. Lucrarile acolo vor continua, iar gardul de beton va deveni istorie, fiind inlocuit cu un spațiu verde. Mereu plina cu clienți,…

- Unii angajați mai puțin norocoși de la Consiliul Județean Timiș raman de saptamana viitoare fara loc de parcare in zona cu bariera a Palatului Administrativ. In locul a doua asemenea locuri de parcare a fost ridicata parcarea-atelier pentru biciclete pe care administrația județeana a aprobat-o in urma…

- Zi de sarbatoare, vineri la Palatul Administrativ in Timișoara. Consiliul Județean Timiș a sarbatorit trei decenii de activitate. De la primul președinte, Viorel Coifan, pana la cel actual, Alin Nica, aproape toți au fost prezenți, ei primind Trofeul Recunoștinței, pentru activitatea depusa in cadrul…

- Pe modelul de succes de la evenimentul de Craciun de la Muzeul Satului Banațean, Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment de anvergura conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune, adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara, Capitala…

- Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Prima ediție a Parcului Primaverii va incepe in 15 aprilie, cu acces…

- Amatorii de deplasari pe doua roți vor avea parte și in continuare de o pista circulabila și intreținuta pe digul de pe malul Begai, de la podul Modoș din Timișoara pana la granița cu Serbia. Consiliul Județean Timiș a fost de acord sa preia partea de intreținere a acesteia, dar proprietarul nu se va…

- Dupa ce a avut succes cu Parcul Craciunului, acesta fiind vizitat de zeci de mii de persoane, Consiliul Județean Timiș repeta experiența cu Parcul Primaverii. Parcul Primaverii se va deschide la Muzeul Satului Banațean de la Padurea Verde in data de 14 aprilie. „Vom avea 11 zile cu activitați in care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca spera ca in sedinta de Guvern de miercuri noua lege a achizitiilor publice a Ministerului Transporturilor sa fie adoptata. Grindeanu a declarat ca si alti ministri isi doresc o astfel de lege, dar ca singura lui conditie…