- Trei dintre romanele aflate in portofoliul colectiei ANANSI. World Fiction au fost declarate cele mai bune carti ale anului 2020 la gala British Book Awards, editia 2021, care a fost transmisa online de la Centrul de Arte Battersea din Lavender Hill, conform news.ro Evenimentul British Book…

- Autoritatile romane au declarat persona non grata pe un diplomat rus Foto: mae.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritatile române l-au declarat luni persona non grata pe teritoriul României pe Aleksei Grisaev, adjunct al atașatului militar în ambasada Rusiei din București.…

- Invitat miercuri la GSP Live, Cristian Haisan (40 de ani), fost goalkeeper la defuncta FC Vaslui, a facut o comparație intre nivelul actual din Liga 1 și cel din urma cu un deceniu. Plecat din Romania in Marea Britanie in urma cu doi ani, fostul portar al lui Adrian Porumboiu spune ca urmarește in continuare…

- Romanul recompensat cu Prix Goncourt 2020, Anomalia, de Herve Le Tellier, tradus in limba romana in colecția ANANSI „O superba parabola filozofica destinata sa ne oblige la multe intrebari.” (Matei...

- Vanatoarea de comori intitulata Entente Cordiale (Antanta Cordiala) a inceput joi, 8 aprilie. Artistul Michel Becker a lansat un concurs prin care ii provoaca pe participanți sa rezolve indicii din noua sa carte de vanatoare de comori, The Golden Treasure of the Entente Cordiale , relateaza The Guardian.…

- Editura Pandora M initiaza o noua serie de evenimente pornind de la romane traduse in colectia Anansi. World Fiction, cel mai recent proiect de traduceri din literatura universala de pe piata de carte din Romania, potrivit news.ro. „Dialoguri Anansi” isi propune sa aseze fata in fata doua…

- Una dintre cele mai așteptate noi apariții in colecția Anansi. World Fiction din aceasta primavara o reprezinta noua traducere din opera lui Joan Didion: volumul Nopți albastre, carte care se afla deja in...

- Autor: Stelian ȚURLEA Un minunat roman polițist, in stil clasic, extrem de britanic prin umorul sau subtil și sanatos, un roman cu acțiune densa, nenumarate rasturnari de situație, mai multe crime, dar, surprinzator, deloc violent, facand lectura o placere. Autorul, Richard Thomas Osman, nascut in…