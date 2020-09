Lectorul înlocuit de băiatul rectorului Toader se delimitează de scrisoarea anonimă Aceasta precizeaza ca nu a fost obligata sa faca un pas in spate de la disciplina respectiva, ci urmeaza sa se specializeze in domeniul doctoratului si sa predea un curs la modulul de master Drept al afacerilor, in vederea indeplinirii conditiilor pentru promovarea ulterioara pe postul de conferentiar. Precizarile cadrului didactic vin in contextul in care, pe adresa redactiei a venit o scrisoare semnata de mai multe cadre didactice de la Facultatea de Drep (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Legii Educatiei Nationale, un asistent universitar nu poate sa tina un curs decat prin obtinerea unei delegari din partea conducerii facultatii, la recomandarea facultatii de care apartine, si validata de Senatul UAIC. Mai multe surse din conducerea universitatii consultate de „Ziarul de Iasi"…

- Veste buna pentru studenti. Pretul chiriei pentru apartamente a scazut, in medie, cu zece la suta in aceasta vara. Agentii imobiliari sustin ca acest lucru este cauzat de criza pandemica. Chiar si asa, studentii spun ca plata pentru arenda ii cam bate la buzunar. Crina Ciobanu este studenta in anul…

- In varsta de 35 de ani, Cornel este casatorit și, impreuna cu soția, care e medic stomatolog, au un baiat și o fata. A absolvit Facultatea de Drept si Știinte Sociale, specializarea Sociologie și are un master in Management Organizational si Resurse Umane. In momentul de fața, lucreaza in mediul privat…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Alegatorii vorbesc despre dorința reinnoirii clasei politice. Politicienii vorbesc, la randul lor, despre aceasta nevoie de oameni noi, imaculați, in partidele din Romania. Unele partide se reinnoiesc din plin, cu oameni transferați de la alte partide, care iși pierd…

- Joi, 8 august 2020, la sediul PNL din Alba Iulia, a avut loc o conferința de presa in cadrul careia au fost prezentați candidații care vor intra in alegerile municipale. Au fost prezenți Mircea Hava, europarlamentar, Voicu Paul, viceprimar cu atribuții de primar, Ionuț Fulea, vicepreședinte BPL Alba…

- DUREROS… Vladut Virna, baiatul din Husi, fost elev la Seminarul Teologic (profilul umanist), rapus de cancer, ar fi trebuit sa implineasca ieri, 23 de ani. A fost inmormantat insa cu trei saptamani in urma, dupa o lunga perioada in care a suferit si a sperat sa invinga boala. Prietenii nu l-au uitat,…

- La inchiderea editiei „Ziarului de Iasi", pe platforma de admitere a universitatii erau 3.000 de dosare depuse pentru locurile de la buget si 107 dosare depuse pentru taxa. Daca se va sustine aceasta crestere, TUIASI va avea cel mai bun sezon de admitere de la lansarea sistemului de inscriere cu un…

- Chiar daca nu s-a dovedit drept cel mai bun kickboxer roman, un lucru e sigur. In Romania, Catalin Moroșanu este cel mai popular luptator. Sportivul ne dezvaluie ca s-a apucat sa-și scrie povestea vieții, una demna de scenariu de film. Dincolo de palmaresul sau in ringul de kickboxing, box ori pe terenul…