Lector universitar din cadrul UBB, reținut. DNA-ul îl acuză de luare de mită Un lector universitar in cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Centrul Universitar Reșița a fost reținut de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Conform procurorilor, acesta ar fi pretins de la mai mulți masteranzi diverse sume de bani. DNA-ul anunța marți, intr-un comunicat, ca procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au […] The post Lector universitar din cadrul UBB, reținut. DNA-ul il acuza de luare de mita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un lector universitar de la Universitatea Babeș Bolyai Cluj – Centrul Universitar Reșița este cercetat de procurorii DNA sub acuzația de luare de mita in forma continuata, anunța un comunicat al instituției. Potrivit sursei citate, lectorul ar fi pretins in perioada 11 – 16 februarie mita de la 25 de…

- Un lector in cadrul Universitatii ”Babes-Bolyai” Cluj-Napoca – Centrul Universitar Resita a fost retinut pentru luare de mita. Conform DNA, cerea 600 de euro pentru nota minima la examen si 1.200 de euro pentru cea maxima. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial…

- Un lector in cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca - Centrul Universitar Resita a fost retinut pentru luare de mita. Conform DNA, cerea 600 de euro pentru nota minima la examen si 1.200 de euro pentru cea maxima. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial…

- Un lector universitar din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a cerut de la diverși studenți sume de bani cuprinse intre 600 și 1.200 de euro pentru a-i trece la examene.

- Cristian Rudolf, lector universitar in cadrul Universitatii „Babes-Bolyai”- Centrul Universitar Resita a fost reținut marți, 21 februarie, pentru 24 de ore de procurorii DNA pentru luare de mita, fiind acuzat ca cerea masteranzilor bani pentru a-i promova examenele, potrivit unui comunicat al DNA, citat…

- REȘIȚA – Direcția Naționala Anticorupție Timișoara explica motivele care au stat la baza reținerii profesorului reșițean Cristian Rudolf, de la Centrul Universitar Reșița al UBB! „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 21 februarie 2023, a suspectului RUDOLF CRISTIAN, lector universitar, doctor, in cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca…

- Rudolf Cristian, lector universitar in cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca - Centrul Universitar Reșița, a fost retinut de DNA pentru luare de mita. Procurorii il acuza ca ar fi cerut unor masteranzi bani pentru promovarea unor examene restante.