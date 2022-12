Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a publicației britanice The Economist, care citeaza un raport al Royal United Services Institute (RUSI), arata ca multe dintre predicțiile pe care analiștii occidentali le faceau in primele saptamani ale conflictului din Ucraina despre modul in care se duce un razboi

- ANAF a blocat peste 10 milioane de euro de la 7 firme rusești, supuse sancțiunilor internaționale dupa inceperea razboiului din Ucraina, spune președintele instituției, Lucian Heiuș. „Dupa inceperea razboiului din Ucraina s-au dispus anumite sancțiuni internaționale. Practic, incepand cu data de…

- Forțele Armate ale Ucrainei continua sa elibereze teritoriul țarii de sub ocupația militara rusa. Potrivit analistului OSINT Def Mon, de la inceputul razboiului, armata rusa a ocupat peste 200.000 de kilometri patrați din Ucraina. Incepand cu 6 noiembrie, soldații ucraineni au eliberat 37% din numarul…

- Zeci de mii de oameni au marsaluit sambata la Roma pentru a cere pace in Ucraina si incetarea trimiterii de arme de catre guvernul italian pentru a lupta impotriva invaziei rusesti, relateaza AFP.

- Pe ecranul unei camere cu termoviziune, transportorul blindat rusesc a disparut intr-un nor de fum. "Ce explozie frumoasa", spune prim-locotenentul Serhi, un pilot de drona ucrainean care a vazut cum arma sa a zburat spre un sat controlat de ruși și a doborat un vehicul

- Ministerul Apararii de la Londra, care publica zilnic un buletin informativ de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a comunicat miercuri ca in Rusia au avut loc in ultimele luni mai multe sabotaje impotriva retelei feroviare, autorii fiind cetateni rusi care se opun razboiului. Deteriorarea unei cai…

- Aproape 30.000 de cetateni ai Federatiei Ruse au trecut frontiera Romaniei de la debutul razboiului din Ucraina, in luna februarie, dar doar cateva sute au ramas pe teritoriul nostru, potrivit Poliției de frontiera citata de Știrile ProTV, relateaza News.ro. Din cei aproape 30.000 de cetateni rusi care…

- Rusia a recunoscut miercuri un bilant de 5.937 de soldati ucisi de la inceputul ofensivei in Ucraina la sfarsitul lunii februarie, un bilant mult sub estimarile ucrainene si occidentale, potrivit AFP.