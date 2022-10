Stiri pe aceeasi tema

- Noul val de desfașurare de trupe rusești in Belarus reprezinta o cacealma adresata publicului occidental, nu o amenințare cu un nou atac asupra Kievului, considera jurnalistul belarus Tadeusz Giczan.

- Anunțul liderului de la Minsk, potrivit caruia țara sa și Rusia vor forma o alianța regionala și vor efectua exerciții militare comune pe teritoriul belarus, a declanșat un mare semnal de alarma la Kiev. Ultima oara cand trupele dictatorului Lukașenko și

- Pasagerii unui avion care trebuia sa plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos din aeronava imediat dupa imbarcare. Motivul: copilotului i-ar fi fost interzis sa paraseasca țara chiar inainte de decolare pentru ca fusese mobilizat, informeaza NEXTA.La scurt timp dupa imbarcarea in avionul care trebuia…

- In cadrul concertului sau, prezentatorul rus a vorbit in limba romana: ”Daca aș fi vorbit in orice limba acum, nu aș fi spion, dar daca vorbesc in engleza – deodata sunt declarat spion. Deaceea vreau sa spun așa: Buna seara dragi prieteni! Salut Chișinau! Am inceput sa invaț limba romana pentru ca tot…

- Șefa Centrului pentru Libertați Civile ucrainean, una dintre organizațiile laureate ale Premiului Nobel pentru Pace in 2022, a cerut, vineri, crearea unui tribunal pentru judecarea mai multor oficiali implicați in declanșarea razboiului sangeros din Ucraina printre care și dictatorii din Rusia și Belarus,…

- Sub mlastinile din Tarile de Jos se afla cea mai mare rezerva de gaze naturale din Europa. Campul Groningen are suficienta capacitate neexploatata pentru a inlocui, de indata ce iarna aceasta debuteaza, o mare parte din combustibilul importat candva de Germania din Rusia, scrie Bloomberg. In schimb,…

- Regimul Putin ar trebui sa se sufoce din punct de vedere economic și abia atunci va exista șansa ca o noua clasa politica sa vina la putere in Rusia, ceea ce va oferi rușilor șansa de a abandona himera imperialismului și de a direcționa eforturile și energiile poporului rus spre dezvoltarea interna,…

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica, un avertisment privind situația in care Ucraina sau aliații sai nu vor accepta sub nicio forma un acord de pace cu Moscova. Potrivit liderului ucrainean, țara sa nu va ceda niciun teritoriu, astfel ca planurile Rusiei nu vor fi duse la indeplinire. Volodimir…