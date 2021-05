Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Antena3 ca elevii care se plang de greutatea ghiozdanelor au „perfecta dreptate” și a explicat ca se lucreaza la manualele disponibile in format digital. „Asta incercam sa facem: manuale disponibile in format digital. Sunt foarte multe teme de casa,…

- Pana astazi, 22 aprilie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.039.998 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 959.126 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.989 cazuri noi de persoane…

- Asociația Code for Romania anunța astazi incheierea unor parteneriate strategice cu primariile Sinaia și Brașov, prin care cele doua orașe vor fi primele care vor implementa produse digitale cu un impact puternic, schimband paradigma digitalizarii in administrația publica. Prin acest parteneriat, alaturi…

- Bilanț coronavirus, 3 aprilie. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ultimele date privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Cate cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Siutația pe județe privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Informații de la Grupul de…

- Ploile și ninsorile puternice continua in toata țara. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo pana sambata, intre care un Cod portocaliu de ninsori abundente pentru zona montana din 14 județe. In intervalul miercuri ora 10:00 - joi ora 06:00, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane,…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca vaccinarea personalului din invatamant incepe miercuri, in Bucuresti si 23 de judete. In zilele urmatoare vor fi dechise si centrele speciale din celelalte judete, iar vaccinarea angajatilor din invitamant se va finaliza…

- Pana astazi, 7 februarie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 691.377 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.975 cazuri noi de persoane…