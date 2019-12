Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este tara din Europa care aloca cei mai putini bani pentru Sanatate. Asta releva un raport publicat de IDIS Viitorul. In 2020, statul intentioneaza sa investeasca in acest domeniu putin peste zece miliarde de lei.

- De la a ajuta un bebeluș sa invețe culorile și sa numere, pana la a le permite copiilor sa-și imbunatațeasca abilitațile motrice fine, Lego este singura jucarie care poate face ceea ce puține altele pot: imbina distracția cu invațarea in cantitatea potrivita pentru a menține copiii angajați…

- Implementarea After–school-ului in școli și alimentatia in scoli se vor realiza cu finanțare europeana, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan, cea care coordoneaza activitațile ministerelor Educației și Fondurilor Europene in guvernul Orban, dupa o discutie cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș,…

- Aproximativ 800 de elevi din cadrul a 4 unitati de invatamant gimnaziale si liceale de pe raza Municipiului Fetesti au participat la activitati preventive, unde au fost dezbatute diferite teme care sa conduca la prevenirea delincventei juvenile si reducerea riscului de victimizare.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca PSD nu va participa la votul de investitura in Parlament daca noul guvern va propune taieri de pensii si salarii, oprirea programelor pentru primari si lucruri "care nu se pliaza pe realitatea din Romania". "Legat de guvernul care va veni, foarte…

- Traim intr-o epoca a interferentelor. De la o zi la alta, intalnirile dintre persoane sau culturi diferite se amplifica si se diversifica. Nu este usor sa te faci ințeles, sa comunici și sa conviețuiești optim cu altii, sa intelegi alte moduri de gandire, de simtire, de actiune. Realitatea ne convinge…

- Vedeti aici proiectul de lege care modifica structura anului scolar >> Reprezentantul elevilor a fost prezent in cadrul comisiei si s-a opus acestei masuri, insa politicienii tot au votat modificarea structurii anului scolar. Totusi CNE spera sa blocheze aceasta masura pana ca ea sa fie inclusa in actuala…

- In ultima etapa, Gaz Metan s-a prezentat la meciul cu Viitorul, din deplasare, fara unul dintre cei mai importanți oameni din actualul sezon: Marius Constantin, chiar capitanul echipei. Absența sa a fost explicata oficial de cei care conduc clubul ca fiind cauzata de o accidentare. Realitatea e insa…