Lecții pentru China din deceniul pierdut al Japoniei Recenta incetinire economica a Chinei a starnit comparații cu Japonia din anii 1990 și cu lunga stagnare care a urmat. Dar exista insa paralele reale intre cele doua țari? Asemanarile sunt numeroase, subliniaza Financial Times. China are probleme in sectorul imobiliar. Prețurile activelor au scazut. Pe masura ce rata șomajului crește, in special in randul […] The post Lecții pentru China din deceniul pierdut al Japoniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

