- Faptul ca majoritatea bisericilor ortodoxe celebreaza in prezent Pastele dupa calendarul iulian si nu gregorian are in spate o istorie indelungata si foarte sinuoasa. Despre motivele pentru care Biserica Catolica si Bisericile Ortodoxe celebreaza Pastele conform unor calendare diferite s-a scris destul…

- Ofițerii de investigație a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au reținut un barbat in varsta de 37 de ani, banuit ca ar fi contribuit la inșelarea a opt persoane, care au ramas fara 670.000 lei, in calitate de angajați fara contract la promovarea pe internet a aplicației „MafaLike”. Mai exact, in prima…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, a anunțat, luni, ministrul de Externe adjunct rus Aleksandr Grusko, transmite Reuters. Reactia demnitarului rus vine dupa anuntul facut de secretarul…

- „Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor dintre Rusia si NATO aproape se va dubla”, a a avertizat marti ambasadorul Rusiei la Stockholm intr-un text postat pe site-ul misiunii ruse in Suedia.

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Preocuparea pentru fericire sau pentru atenuarea suferintei pare a fi una care tine mai mult de filosofie, dar in ultimii ani interesul pentru aceste lucruri a fost abordat inclusiv din perspectiva economica. O serie de economisti pun in discutie calitatea cresterii PIB, cata vreme aceasta nu aduce…

- Informațiile provin din datele privind excesul de mortalitate publicate pe data de 17 februarie de Eurostat, pe baza unei colectari saptamanale de date despre decese. In decembrie 2022, excesul de mortalitate a continuat sa varieze intre statele membre UE. Romania și Bulgaria (-5,5%, -6%) au inregistrat…

Spania a anunțat ca a oferit cetățenie altor 94 de exilați nicaraguani, dupa ce aceștia au ramas fara cetațenie, potrivit unei noi legislații intrate in vigoare in țara lor natala, anunța Rador.