Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, seful corupt al CJ Neamt, care s-a predat astazi, 27 martie, in Italia, traia o viata dubla si falsa. In ultimele postari pe Facebook se infatisa ca un personaj pozitiv, cu simt civic si valori morale solide.

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Joi, 23 martie 2023, in cadrul Penitenciarului Slobozia s-a organizat activitatea „Lecții de viața/Invața din greșeli” care a avut drept scop „Prevenirea criminalitații și delincventei

- Speranța de viața in Romania e cu peste sapte ani mai mica decat in Uniunea Europeana, arata datele Eurostat. Pana in 2019, speranța de viața a crescut treptat in toata Europa, dar pandemia și toate efectele ei au dus la scaderea indicelui. Cel mai ridicat nivel e atins acum de Spania, de peste 83 de…

- Legitimate la CSM Bistrița, Maria Denisa Capota și Lenuța Constantin au participat la Campionatul Național de sala pentru Juniori cu varsta de sub 18 ani. Competiția s-a desfașurat pe durata a doua zile, iar bistrițencele s-au intors cu medaliile la gat. Competiția a fost organizata de Federația Romane…

- Primaria Brașov vrea sa construiasca o baza sportiva pentru skateri și rolleri sub un pasaj din oraș. Tinerii vor avea condiții foarte bune pentru practicarea acestor sporturi și pentru distracție.

- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Batrana are 11 nepoti si 13 stranepoti. Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de…