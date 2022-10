Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24 29 octombrie 2022, pe durata vacantei scolare, Ministerul Sportului desfasoara cea de a doua editie a Proiectului "HERCULES", un program destinat atragerii copiilor catre sport, care ofera elevilor cu varste intre 6 si 15 ani cursuri gratuite de initiere in diferite discipline.Proiectul…

- Liliana Chivulescu, invațatoare de 31 de ani in aceeași școala in care a invațat – Picior de Munte, Dambovița, a povestit pentru Școala 9 despre ce inseamna sa lucrezi cu copii intre 6 și 11 ani. Aceasta este și mentor pentru tinerii care intra in invațamant și a inspirat, de lungul vremii, și zece…

- ANM: Avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica in Alba și alte 14 județe pana in 2 octombrie. HARTA Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata la ora 10,00 o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica pentru zilele de 1 octombrie – ora 17,00 pana duminica, 2 octombrie-…

- Un bebeluș lupta pentru viața pe un pat de spital din Pakistan. Langa el se afla altul, invelit intr-o panza alba, care a murit cu cateva minute inainte. O ora mai tarziu, un alt copil cedeaza in fața bolii necruțatoare bolii. Toți au murit de holera, o boala diareica acuta provocata de consumul de…

- Știrea ta| Copiii dintr-un sat din Alba risca sa ramana fara educație. Parinte: „Nu ne permitem sa facem naveta zilnic” Știrea ta| Copiii dintr-un sat din Alba risca sa ramana fara educație. Parinte: „Nu ne permitem sa facem naveta zilnic” Dupa ce singura școala din satul Tomuțești, comuna Vadu Moților,…

- Voluntarii de la CERT Transilvania continua sa ajute refugiații ucraineni la mai bine de 6 luni de la izbucnirea razboiului. 6 luni de cand mame, surori și bunici și-au luat in graba copiii și nepoții și au cautat refugiu in țara noastra. Tot 6 luni sunt și de cand, centrul de colectare donații Parking…

- Guvernul Ungariei nu mai lanseaza investiții noi in Transilvania, in urmatorii doi ani Guvernul Ungariei nu va mai lansa in urmatorii doi ani alte investiții transfrontaliere – in regiunile locuite de maghiari, printre care și Transilvania – deoarece Budapesta se concentreaza pe finalizarea celor deja…

- Patru minori erau exploatati de parintii lor, pe strazile din orasul Teius, in scopul cersatoriei. Politistii din Alba au depistat un barbat si o femeie care se foloseau de copiii lor pentru a otine bani in urma cersitului.