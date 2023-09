Stiri pe aceeasi tema

- Romania primește lecții anticorupție in sistemul de sanatate de la FBI. „Furtul resurselor publice trebuie ținut sub control, la un nivel cat mai scazut. Corupția genereaza saracie”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, inainte de inceperea achizițiilor din Sanatate cu bani din PNRR. Pentru…

- Ministerul Sanatații colaboreaza cu cei de la Biroul Federal de Investigații – FBI și de la Departamentul de Stat pentru Justiție, din SUA, pentru a combate corupția din acest sector extrem de important al vieții sociale. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a venit la Timișoara, unde a discutat pe…

- Alexandru Rafila a vorbit vineri despre lupta impotriva coruptiei din sistemul sanitar. Ca este necesara. Care sunt consecințele. Considerații sale au fost impartașite managerilor si celor care se ocupa de achizitii publice din sectorul de sanatate, in cadrul primei sesiuni de pregatire, care s-a…

- Ministrul Sanatații, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, si secretarul de stat, Dr. Alexandru Rogobete, se vor afla vineri, 8 septembrie 2023, la Timisoara alaturi de reprezentanti ai Departamentului de Justiție al SUA, pentru un eveniment despre integritate si practici anti-coruptie in sistemul de achizitii…

- Contracte de finanțare in valoare de 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea invațamantului maramureșeanConsiliul Județean Maramureș a organizat miercuri ceremonia oficiala de semnare a doua contracte de finanțare nerambursabila prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru realizarea…

- Ministerul Sanatații a lansat in consultare publica, la inceputul lunii august, Strategia naționala de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 - 2030. La nici doua saptamani distanța, din cauza unor informații aparute in spațiul public, oficialii au revenit cu clarificari. Cea mai importanta ar fi…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Kavalec.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, discutiile au vizat identificarea de noi modalitati de intarire si aprofundare a Parteneriatului…

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, miercuri, suspendarea din functie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce, luni, o tanara de 24 de ani a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, informeaza News.ro.„Astazi (n.r. - miercuri) am luat hotararea de suspendare…