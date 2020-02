Stiri pe aceeasi tema

- Pe drept supranumit “Profu’ de umor”, intrucat a facut sa rada in hohote mai multe generații, Radu Pietreanu este gata sa intre din nou in rolul care l-a consacrat. Artistul care mereu și-a dorit sa bucure, nu sa intristeze publicul, a trait discret in ultima perioada, dintr-un motiv intemeiat. S-a…

- Agenția Naționala de Integritate lanseaza catre instituțiile și autoritațile publice centrale un set de trei proceduri pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate, a potențialelor conflicte de interese, precum și pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor privind…

- Interviu in exclusivitate pentru Europe 1 Vorbesc din postura unei persoane care a participat direct la evenimentele din acea perioada. Totul a inceput cu revolta spontana a celor din Timișoara, prin...

- Se implinesc 30 de ani de la cel mai important moment din istoria recenta a unei nații care a ales sa traiasca liber. Revolta anti-comunista a inceput in 15 decembrie 1989, la Timișoara, iar in urmatoarele zile, cuprindea treptat toata țara. La Cugir, revoluția a izbucnit in dimineața de 21 decembrie.…

- „Dragi parinți, bunici, tineri, copii, oricand puteți fi martori ai unor situații in care #primul_ajutor este #vital! Acorda-ne 15 minute din timpul tau, iar noi te vom invața sa salvezi o viața!” Voluntarii I.S.U. Satu Mare organizeaza o sesiune de demonstrații de acordare a primului ajutor in diferite…

- Cand ai numai 13 ani si fiecare pas este o lupta, dar gasesti forta sa zambesti, te numesti invingator. Asa este Nicole, o fetita care a schimbat prea devreme jocul cu durerea. "Am invatat din asta sa fiu un om mai bun", ne-a marturisit cu zambetul pe buze.

- ISU Timiș a fost sesizat, in aceasta dimineața, cu privire la producerea unui incendiu la un adapost improvizat pe o suprafața de 50 mp. The post Incendiu la Timișoara! Un barbat in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi, in ansamblul mixt Iulius Town din Timișoara are loc loc prima ediție a Maratonului Resuscitarii, organizat de Fundația pentru SMURD, in parteneriat cu UPU-SMURD Timișoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș. Aceasta acțiune, sub forma unui curs de prim ajutor…