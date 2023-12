Stiri pe aceeasi tema

- Satenii din Galați iși vor verifica starea de sanatate prin intermediul unor caravane medicale. Doua autospeciale sanitare vor fi dotate cu echipamente pentru consultații și analize pe care le vor face medicii Spitalului de Urgența din Galați.

- Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie, atat la nivel național (48,2%), cat și in mun. Chișinau (47,9%), opinia generala este ca lucrurile in R. Moldova merg intr-o direcție greșita. Iar 38,7% (nivel național) și 41,7% (mun. Chișinau) considera ca lucrurile merg intr-o direcție corecta. Aceste…

- La Chisinau urmeaza sa fie deschis un centru de formare in securitate cibernetica. Este vorba despre o academie specializata, ce va activa in cadrul Universitatatii Tehnice din Moldova. Finantatorii si responsabilii de proiect au mers pe santier pentru ca lucrarile ar urma sa se incheiate la primavara.…

- Inaintea meciului Polonia - Moldova, atacantul Virgiliu Postolachi a raspuns la intrebarile jurnaliștilor dupa antrenamentul oficial, desfașurat pe stadionul Național din Varșovia. - Polonezii ne așteapta cu dorința de a-și lua revanșa, pentru ca noi am invins la Chișinau. Din acest motiv ne așteapta…

- Presedintele azer Ilham Aliev a inaltat duminica drapelul national azer in capitala fostei regiuni separatiste Nagorno-Karabah, dupa ce luna trecuta enclava ce era populata majoritar de etnici armeni a fost readusa sub controlul Azerbaidjanului in urma unei operatiuni-fulger rapide a armatei azere.

- Satul din Romania plin de orbi. Schema prin care satenii si-au asigurat ajutor de handicap si cum a scapat de raspundere doctorul care le-a semnat certificatele Satul Perieni din comuna ieseana Probota este plin de oameni orbi, conform certificatelor de handicap, insa realitatea este cu totul alta.…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost decorat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu Ordinul Prințul Iaroslav cel Ințelept. Anunțul a fost facut de speaker, pe pagina de facebook.

- Filmul "TUNETE", in regia lui Ioane Bobeica, a fost prezentata unui public restrins, in cadrul unui screening tehnic. Filmul a fost vizionat de membrii Comitetului de selecție din Moldova pentru premiile Oscar, precum și de reprezentanți ai mass media, actori, regizori și mai mulți formatori de opinie.…