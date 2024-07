Stiri pe aceeasi tema

- Oppo și Gazeta Sporturilor iți propun cinci locații de top din capitala Bavariei unde sa creezi amintiri din ziua meciului cu Ucraina Munchen este al doilea cel mai vizitat oraș din Germania, dupa capitala Berlin. "Orașul calugarilor", așa cum mai este cunoscut, a fost distrus in mare masura in timpul…

- Naționala Romaniei a ajuns, duminica, 16 iunie, la Munchen, unde joaca maine contra Ucrainei (ora 16.00, in direct la Pro TV), in meciul de debut la Euro 2024.„Tricolorii” au mers cu trenul de la Wurzburg la Munchen, La sosirea in capitala landului Bavaria, Edi Iordanescu și jucatorii sai au fost primiți…

- Echipa naționala a plecat din Wurzburg spre Munchen cu trenul. Cei 280 de kilometri au fost parcurși in 2 ore și 10 minute, relateaza Gazeta Sporturilor. „Tricolorii” joaca, luni, 17 iunie, in meciul de debut din grupa E de la Euro 2024, contra Ucrainei, (ora 16.00, in direct la Pro TV).La plecare,…

- Claudiu Nagy este un nume foarte cunoscut printre fotbaliștii romani, dar și in Germania, acolo unde locuiește de mai bine de trei decenii # Pe veranda casei sale din Nurnberg, timișoreanul a depanat povești dulci și amare pentru Gazeta Sporturilor. # A vindecat mulți sportivi, fotbaliști, de la internaționalul…

- Romania se va simti ca acasa la Wurzburg, capitala regiunii Franconia, din nordul Bavariei. 2000 mii de romani vor sustine zi de zi nationala lui Edi Iordanescu. Un sfert din cei 130.000 de locuitori din Wurzburg sunt studenti. Un reportaj exclusiv AntenaSport din Germania. Fanii Romaniei din Wurzburg…

- Excursia la Tulcea cuprinde urmatorul itinerariu: vizita la Manastirea Celic Dere, vizita la Acvariu, vizita la Muzeul de Etnografie si Arta Populara, vizita la Muzeul de Istorie si Arheologie Scoala Profesionala "Radu Priscu" din Dobromir, judetul Constanta, in calitate de autoritate contractanta,…

- Foarte mulți romani vor ajunge in perioada urmatoare in Germania, iar regulile de aici sunt foarte stricte # Atenție mare pentru cei care va deplasați cu mașina, pentru ca poliția din țara ce gazduiește Euro 2024 are reguli bine puse la punct, iar amenzile sunt uriașe! # Gazeta Sporturilor a vorbit…

- Gazeta Sporturilor readuce astazi in actualitate povestea Ancai Barna, o fosta jucatoare de tenis din Germania nascuta la Cluj-Napoca. In varsta de 47 de ani, tenismena care a ajuns pana pe locul 46 WTA la inceputul anilor 2000 locuiește in Nurnberg, unde deține o academie de tenis. Poveștile mai puțin…