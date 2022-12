Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe (24 de ani) a fost ținta glumelor mai mult sau mai puțin reușite ale excentricului Emiliano Martinez (30 de ani), dupa ce Argentina s-a impus in fața Franței in finala Campionatului Mondial din Qatar.

- Lionel Messi (35 de ani) și Kylian Mbappe (23) au fost vedetele finalei Campionatului Mondial, Argentina - Franța, duel tranșat de sud-americani la loviturile de departajare, dupa 3-3 in 120 de minute de joc.

- Dupa 3-3 dupa 120 de minute, Franța a pierdut la penalty-uri, 2-4, finala Campionatului Mondial, contra Argentinei. Dupa ce Lionel Messi și Kylian Mbappe s-au intrecut in reușite in timpul regulamentar, la penalty-uri a venit randul celor doi portari, Hugo Lloris și Emiliano Martinez, sa iasa in evidența.…

- Emiliano Martinez (30 de ani) a fost in centrul atenției la finala Campionatului Mondial, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penalty-uri. Dupa ce a intervenit salvator in minutul 120, la șutul lui Kolo Muani, și a aparat un penalty, „Dibu” Martinez a primit trofeul pentru cel mai bun portar al turneului.…

- Franța a pierdut finala Campionatului Mondial in fața Argentinei, 3-3 dupa reprizele de prelungire, 2-4 la loviturile de departajare. Președintele Emmanuel Macron (44 de ani) i-a cerut selecționerului Didier Deschamps (54 de ani) sa ramana pe banca primei reprezentative. Imediat dupa meci, Emmanuel…

- Președintele francez Emmanuel Macron a trait la intensitate maxima finala Campionatului Mondial de fotbal, transmite GSP . Macron nu s-a ferit sa-și arate emoțiile și chiar l-a consolat pe Kylian Mbappe, dupa victoria Argentinei. In primele 70 de minute din meci, Emmanuel Macron a privit liniștit, din…

- Kylian Mbappe, starul naționalei Franței, a facut o serie de afirmații controversate in primavara acestui an, cand spunea ca naționale precum cele ale Argentinei sau Braziliei sunt avantajate datorita sistemului de calificari pentru Campionatul Mondial. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului…

- Vineri, cu doua zile inainte de finala Campionatului Mondial, selecționerul Argentinei a incercat diferite formule de start la antrenament. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Lionel Scaloni este gata sa ia toate masurile…