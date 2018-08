Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator al echipei nationale a Romaniei Ciprian Marica, cel care detine brandul FC Farul Constanta, a postat un nou mesaj pe pagina se de Facebook, in care mentioneaza:Oameni buni, ar cam fi cazul sa se opreasca aici tensiunile, prostiile, speculatiile, aruncatul prafului in ochi. Gata Am investit…

Sancțiuni usturatoare pentru cei care stau la bloc și fac modificari neavizate in apartamente, fara a anunța...

- Copiii din Calarasi pot petrece timpul liber invatand prin joaca. Timp de 5 zile, prima serie de elevi a luat parte la activitati educative, dar s-au si distrat cate 2 ore pe zi. Echipa de arheologi a Muzeului Dunarii de Jos i-a invatat cum se fac sapaturi pe un santier, dar si cum sunt conservate obiectele…

Astazi si maine, in orasul timisean...

In perioada 13 iulie–17 august, rețeaua de distribuție a apei din...

Filosoful timișean Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost supus unei interventii chirugicale joi dupa-amiaza si este internat...

- Situație șocanta la Timișoara! Satui sa tot dea nas in nas cu mormanele de gunoaie, oamenii s-au apucat sa faca ordine și curațenie pe strada. In scurt timp au aparut niște polițiști și s-a lasat cu un scandal de zile mari! Motivul?

In vederea modernizarii drumurilor, pentru introducerea de utilitați și pentru reabilitarea unei cladiri școlare, orașul...