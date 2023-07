Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-3 cu Sepsi, a treia infrangere din tot atatea etape, Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, spune ca are in continuare incredere in echipa. La finalul partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, oficialul „cainilor” s-a declarat suparat de inceputul slab de sezon, dar spune ca este…

- Dinamo a pierdut al treilea meci la rand in Superliga, 0-3 cu Sepsi. Ahmed Bani (20 de ani) nu gasește explicații pentru lipsa inspirației din fața porții. Dinamo a ratat, Sepsi a marcat. Așa poate fi rezumata disputa de luni, de pe arena Arcul de Triumf. Ahmed Bani, cel care in liga secunda promovase…

- Lamine Ghezali (24 de ani), piesa de baza la Dinamo, titular in primele doua etape ale sezonului, nu a prins foaia de joc la meciul cu Sepsi OSK din aceasta seara (ora 21:30). Absent este și fundașul stanga Ionuț Amzar (20). In aceasta seara, pe „Arcul de Triumf”, Dinamo cauta primele puncte din acest…

- Dinamo face un apel la suporteri sa „evite orice fel de scandari sau atitudini xenofobe” la partida cu Sepsi din aceasta seara, arbitrata de Istvan Kovacs, 38 de ani. Dinamo - Sepsi (Superliga, etapa #3) se joaca azi, de la 21:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima…

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, a facut anunțul care schimba destinul FCSB dupa ce a participat la derby-ul cu Dinamo de pe Arcul de Triumf. Asadar, premierul a vazut din tribune victoria FCSB-ului cu 2-1. Ciolacu zice ca n-a vazut „terorismul” Chiar daca susține ca nu ii cunoaște pe Gigi Becali…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo, cu scorul de 2-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala, in epilogul primei etape a Ligii 1. Dupa o prima repriza echilibrata, echipa antrenata de Eugen Neagoe și-a asigurat victoria in mitanul secund, grație golurilor marcate de Andrei Ivan (54 – penalty)…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Dinamo intalnește sambata Unirea Dej, pe ”Arcul de Triumf”, de la ora 14:45, intr-un meci in care ambele echipe vizeaza victoria. In timp ce alb-roșii spera sa se apropie la trei puncte de Oțelul inaintea confruntarii directe, pentru al doilea loc direct promovabil in Superliga, ardelenii incearca,…