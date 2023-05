Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, joi dupa-amiaza, de la Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va face dupa ce se incheie greva profesorilor. Președintele a fost de dimineața la Sibiu, in vizita oficiala alaturi de președintele Germaniei, pe care l-a adus și la Colegiul National Samuel von Brukenthal, unde a…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, prima reacție la greva din Educație, aflata in cea de a treia zi. „S-au gasit soluții pentru o parte din solicitarile facute de sindicate. Acestea vor fi onorate, indiferent cum se vor desfașura negocierile”, a transmis Iohannis. „Solicitarile profesorilor,…

- Greva generala din Invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „I-am invitat la o sedinta pe care o avem cu liderii din tara, poate vin cu o surpriza, dar astazi…

- Liberalii au anuntat ca anuleaza un eveniment care trebuia sa aiba loc miercuri, la Sala Sporturilor din judetul Arges, cu ocazia zilei partidului. PNL este concentrat pe solutionarea grevei din Educatie, precizeaza formatiunea. ”Evenimentul national care urma sa aiba loc in dupa-amiaza zilei de 24…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. „Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de susținerea vreunei activitați didactice de predare sau de evaluare”, a precizat Marius Nistor, președintele Federației…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Valoarea tichetelor de masa ar putea crește. Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria,…