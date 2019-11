Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

- Dezastru pentru PSD la Alba Iulia. Viorica Dancila s-a clasat a treia, dupa Klaus Iohannis și Dan Barna. Potrivit numaratorii paralele realizate de PNL Alba, care include toate secțiile de votare din municipiu, Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc cu un numar de 16.199 de voturi, reprezentand un…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 39% la alegerile prezidentiale de duminica, reprezentantul PSD, Viorica Dancila – 22,5%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna – 16,4%, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu a declarat, vineri, la Bistrița ca este dezamagit ca principala tema a campaniei electorale este legata de criza politica și ca Viorica Dancila, Klaus Iohannis și Dan Barna refuza sa participe la o dezbatere pe proiecte, conform Mediafax.Citește…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Candidații cu cele mai mari șanse sa intre în turul 2 la alegerile prezidențiale sunt Klaus Iohannis, actualul președinte al României, Viorica Dancila, actualul prim-ministru al României, Dan Barna, președintele USR și Theodor Paleologu, asul din mâneca Partidului Mișcarea…

- S-a incheiat perioada inscrierilor in cursa electorala pentru alegerile prezidențiale. Zece candidați au ramas in cursa, dupa ce unii au fost respinși, iar alții au renunțat sa iși mai depuna candidatura. Iata liata completa a candidaților pentru Cotroceni: Klaus Iohannis – președintele in exercițiu …

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…