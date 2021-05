Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a avertizat ca Uniunea Europeana nu va avea nicio ezitare sa pedepseasca guvernul britanic daca acesta iși va incalca obligațiile spre care s-a angajat in cadrul acordului Brexit semnat la sfarșitul anului trecut.

- Realitatea deciziei Regatului Unit de a parasi Uniunea Europeana se simte abia acum, la cativa ani dupa referendumul britanic asupra apartenentei tarii lor la blocul comunitar, a sustinut miercuri fostul negociator-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit euractiv.com. Amintind…

- Uniunea Europeana a exportat de la inceputul lui decembrie in Regatul Unit circa 21 de milioane de doze de vaccin anti-COVID produse pe teritoriul sau, ceea ce reprezinta doua treimi din dozele administrate pana in prezent britanicilor, potrivit unor date europene comunicate joi, relateaza AFP.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare a negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din UE, Michel Barnier. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei"…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a desemnat miercuri pe David Frost, fost negociator-sef al Regatului Unit pentru retragerea din UE, in functia de ministru in cabinetul sau avand drept sarcina punerea in practica a Brexitului, informeaza euractiv.com, potrivit AGERPRES. Frost va conduce…

- Ambasadorii permanenți ai Romaniei, Bulgariei, Estoniei, Lituaniei și Sloveniei pe langa Uniunea Europeana solicita Comisiei Europene sa intervina, dupa ce Marea Britanie a stabilit taxe discriminatorii pentru obtinerea vizelor de catre cetațenii romani , bulgari, estoni, lituanieni și sloveni, informeaza…

- Decizia Comisiei Europene de a bloca exporturile de vaccin anti-COVID-19 peste frontiera irlandeza prin activarea unei clauze de urgenta inclusa in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ''a fost o greseala'', a declarat fostul negociator-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier,…