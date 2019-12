Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat sustine ca modelul de calcul propus de PNL pentru stabilirea salariului minim pe economie, prin raportare la productivitatea muncii si rata inflatiei, va avea "un puternic" impact negativ in societate, iar "un astfel de experiment hazardat nu ar face decat sa adanceasca decalajele…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut antibiotice in valoare de 2,97 miliarde de euro, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.Citește și: Evoluțiile bursei: principalele mișcari in piețele internaționale Italia a fost cel mai mare…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 35,6 miliarde de euro in 2018, in crestere comparativ cu 32,6 miliarde de euro in anul anterior, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,9 miliarde de euro, un nivel…

- 'Daca in decembrie 2016 vorbeam de plati efectuate in proiecte de circa 100 de milioane de euro, adica 0,4% din alocarea aferenta Romaniei de la Uniunea Europeana, astazi, in octombrie 2019, platile efectuate se apropie de 6 miliarde de euro, 5,9 miliarde de euro, insemnand plati in valoare de 22,2%.…

- De cateva saptamani, o perdea de fum invaluie spațiul public, dintr-un foc ațațat continuu de PSD. Pactul pentru bunastare, ultima gaselnița a unui partid care nu are nimic in comun cu bunastarea, cu progresul. Un partid care flutura lozinci, care se ascunde in spatele unor date statistice pe care …

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat, joi, Comisia Europeana (CE). Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania…