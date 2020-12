Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 noiembrie, cetațenii moldoveni cu drept la vot vor merge sa-și exercite dreptul constituțional, insa in acest an in contextul pandemiei COVID-19 trebuie sa fim mai atenți ca niciodata. Cetațenii trebuie sa fie responsabili și sa respecte regulile de igiena și protecție despre care se vorbește inca…

- Din cele 45 de persoane internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) care aveau drept de vot la alegerile locale, trei nu si-au exprimat dreptul constitutional la urna mobila, a declarat pentru AGERPRES presedintele biroului electoral al sectiei de votare nr. 30 din municipiul Tulcea, Ana Lazar.…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a votat la legerile locale in localitatea ilfoveana Popesti-Leordeni. Dupa ce și-a exprimat dreptul electoral, Ionel Danca a transmis un mesaj pe Facebook in care a afirmat ca a votat pentru a scapa de mizeria primarilor si baronilor care au tinut multi ani…

- Presedintele PNL Salaj și ministrul Transporturilor Lucian Bode a spus la iesirea de la urne, ca a ales „schimbarea in bine”.„Este o datorie pentru toti romanii ca astazi sa-i aleaga pe cei care le vor gestiona bugetele, dezvoltarea, pentru urmatorii patru ani. Pentru mine a fost foarte simplu, cum…

- Primarul in funcție din municipiul Cluj-Napoca și candidatul PNL la un nou mandat a declarat, duminica, ca a votat cu o echipa care mentine Clujul in „liga campionilor in materie de inovare”. Emil Boc candideaza pentru al cincilea mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca.„Am votat cu acea echipa…

- Candidatul USR-PLUS și al PNL la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat ca cine nu voteaza nu are dreptul sa se plânga nici în strada sau pe Facebook daca lucrurile merg rau.Clotilde Armand a afirmat, duminica, la iesirea de la sectia de votare, ca cine nu voteaza nu…

- Presedintele PNL Bucuresti și ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a votat la o sectie de la Liceul “Alexandru Vlahuta” din Capitala. Ministrul Muncii spune ca a votat pentru „un Bucuresti curat”.„Am votat si m-am simtit puternica. M-am simtit puternica sa lupt pentru un Bucuresti in care pilele nu…

- Ministrul Educației Monica Anisie și-a exprimat dreptul de vot și i-a indemnat pe cetațeni sa faca același lucru. Anisie a venit insotita de candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 2, Radu Mihaiu. „Am votat astazi cu foarte multa incredere ca va fi bine si ca se poate sa avem un…