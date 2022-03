Stiri pe aceeasi tema

- Romanii i-au primit cu brațele deschise pe refugiații din Ucraina in casele lor, iar aceștia au fost recunoscatori. Acest lucru l-a aflat și un barbat din comuna Pianu de Sus din județul Alba, care a gazduit 11 refugiați. Barbatul a povestit pe rețelele de socializare ce s-a intamplat Intreaga poveste…

- Zvonurile ca prețul carburanților va sari in aer au provocat o adevarata isterie naționala. Romanii s-au așezat conștiincioși la coada la benzinarie, exact ca pe vremuri, doar ca acum au putut sa-și umple nu doar rezervorul mașinii personale, ci și cateva bidoane, ”ca sa fie”, noteaza click.ro.Smiley…

- Isteria carburantului a cuprins Romania. Dupa ce un zvon a fost lansat in spațiul public cum ca prețul motorinei va exploda, romanii au luat cu asalt benzinariile pentru a-și face plinurile la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Razboi in Ucraina. A treia runda de discutii dintre Ucraina si Rusia care a avut loc, luni, la Belarus, s-a incheiat. Un consilier ucrainean al Oficiului Presedintelui Ucrainei a declarat ca au existat unele „mici progrese pozitive” in ceea ce priveste logistica culoarele umanitare, relateaza BBC.

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 5 Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Ultimul sondaj efectuat de CURS, realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022, indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron, noteaza rtv.net. Acelasi…

- SONDAJ INSCOP: Romanii cred ca NATO ii va apara in cazul unui razboi in Ucraina. Pe cine admira tinerii, dintre Biden și Putin Sondaj ”Neincrederea publica Vest vs Est”: Trei sferturi dintre romani cred ca NATO ii va apara in cazul unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP, in vreme ce admirația…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a amenințat jurnaliștii de la RealitateaPLUS, intr-o emisiune din prime-time! Liderul PNL a spus ca ”se va ocupa” de ”Realitatea PLUS”, dupa ce jurnaliștii l-au intrebat despre cum a ajuns mama sa in funcții publice pentru ca e membra de partid. Daca, pana acum,…