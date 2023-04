Stiri pe aceeasi tema

- 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret al satului ardelean. A fost și om politic, jurnalist și traducator 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret…

- Un dispozitiv exploziv ascuns intr-un USB a ranit un jurnalist din Ecuador. Acesta a primit dispozitivul prin intermediul unei scrisori și explozia s-a produs in momentul in care a conectat stick-ul USB la computerul din redacție, scrie BBC, citeaza digi24.ro.

- Cabral a povestit ce a simțit dupa ce fiica sa cea mare, Inoke, i-a dat o lecție total neașteptata. Prezentatorul a realizat ca fata sa este acum pe picioarele ei și nu mai are nevoie prea mult de ajutorul lui. Zilele trecute, Cabral a povestit ca a primit un mesaj din partea fiicei lui, Inoke, care…

- Un jurnalist australian de razboi a patit-o la Chisinau: a fost sarutat in timp ce transmitea in direct la TV O femeie l-a sarutat pe obraz pe un jurnalist australian, in timp ce acesta transmitea la TV in direct. JohnPaul Gonzo, de la Australian Network 10 News First, a fost in capitala Moldovei, Chisinau,…

- APLAUDAȚI… Sportivii de la Liga de Est au urcat pe scena „Romanii au talent”. Aceștia au oferit o demonstrație de Taekwon-do ITF, reușind sa impresioneze publicul și jurații. „Suntem Clubul sportiv Liga de Est din Vaslui. Majoritatea sportivilor sunt componenți ai lotului național de Taekwon-do ITF,…

- Un accident rutier s-a produs marți la orele amiezii pe DN 71, la intersecția cu Nucet. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita. Victima a primit ingrijiri medicale la fața locului, potrivit ISU Dambovița. Zona accidentului a fost asigurata pompierii Detașamentului…

- Genaro Garcia Luna, fost director al Agentiei Federale de Ivestigatii si ministru al Securitatii Publice din Mexic, a avut prima infatisare intr-un tribunal din SUA, unde este judecat pentru ca ar fi primit milioane de dolari mita de la faimosul cartel Sinaloa.