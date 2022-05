Stiri pe aceeasi tema

- Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30. Trebuie spus, insa, ca doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In țara noastra specia cea mai frecvența este Ixodes…

- Alice Cavaleru, care e insarcinata cu al doilea copil, a povestit intr-o postare pe Instagram ca recent a ajuns la spital, la secția de chirurgie. A avut o capușa pe burta, iar medicii i-au indepartat-o. Acum are cateva temeri, ii e frica sa nu se confrunte cu boala Lyme. Soția lui Vladimir Draghia,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, dupa intalnirea cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, ca in actualul context geopolitic si de securitate parteneriatul este prioritar, iar resursele energetice nu trebuie sa fie folosite ca arme de santaj, iar Romania sustine…

- O femeie din Odesa, mama a patru copii, a povestit ce i s-a intamplat intr-o benzinarie din Romania. Femeia a fost extrem de impresionata de bunatatea cu care un pensionar a tratat-o, motiv pentru care a ținut sa povesteasca public acest episod emoționant dintr-o perioada extrem de greu incercata pentru…

- Sfaturi utile de la Aaron Gilles, autorul carții Cum sa supraviețuiești sfarșitului lumii. Ghidul tau impotriva anxietații Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Cumparam compulsiv alimente de baza: ulei, zahar sau faina. Asta desi Ministrul Agriculturii a dat asigurari ca Romania are stocuri suficiente de produse agroalimentare si nu sunt probleme la raft.

- In vreme de mare incarcatura emoționala determinata de escaladarea conflictului din Ucraina și de pandemie, la Beijing sportul incearca sa aduca lumina și speranța. Lecția sportivilor de performanța este de perseverența și speranța, de incredere și mai ales de fair-play. Bucuria obținerii medaliilor…