Lecția de gramatică. Cum se scrie corect: să aibă sau să aibe? Este important sa știm și sa citim corect, indiferent de domeniul in care lucram. O mulțime de oameni folosesc atat in scris cat și in vorbit mai multe expresii in forme greșite. Deși la prima vedere par a fi corecte, in esența sunt niște greșeli de care nu suntem conștienți. Lecția de gramatica . Cum se scrie corect: sa aiba sau sa aibe? Iata doua exemple in acest sens: a) Speram sa aiba un final fericit b) Speram sa aibe un final fericit Mai exact, VARIANTA CORECTA: Speram sa aiba un final fericit De menționat este faptul ca, forma corecta de conjunctiv prezent a verbului „a avea” este „sa aiba”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

