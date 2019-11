Lecţia de drept. Perimarea executării silite Perimarea executarii silite este o sancțiune aplicabila creditorului, care a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, iar mijloacele procedurale prin intermediul carora se poate constata sunt urmatoarele: Executorul judecatoresc are obligația sa verifice din oficiu daca termenul de perimare a […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

