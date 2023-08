Lecția de drept. Contractul de împrumut cu dobândă între persoane fizice Imprumutul de bani (contractul prin care imprumutatorul remite imprumutatului o suma de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor, iar imprumutatul se obliga sa restituie dupa o anumita perioada de timp aceeasi suma de bani sau cantitate de bunuri de aceeasi natura si calitate) este fara indoiala unul dintre cele mai […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 7 august 2023, peste 150 de polițiști și jandarmi din județul Alba au acționat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost…

- Alphabet ar fi investit in Robinhood atunci cand aceasta era o companie startup nelistata si detinea peste 4,9 milioane de actiuni in companie la sfarsitul anului 2021. Participatia la Robinhood era in valoare de aproape 419 milioane de dolari atunci cand actiunile Robinhood au atins un varf de 85 de…

- Violența domestica este orice tip de inacțiune sau acțiune intenționata de violența fizica, psihologica, economica, sociala, spirituala sau cibernetica ce are loc in mediul familial sau domestic, indiferent de situația in care agresorul locuiește sau a locuit impreuna cu victima.Din pacate, este des…

- Șase suspecți, respectiv trei persoane fizice și trei companii, sunt urmariți penal pentru folosire ilegala de informații confidențiale, luare și dare de mita. E vorba despre cazul de la baza militara de la M. Kogalniceanu, unde un suspect ar fi primit teren de 250.000 lei și mașina de 170.000 lei.Procurorii…

- Imprumuturile de la rude, de la prieteni, de la cunoscuți sunt deseori verbale și banii se dau fara a se semna un contract de imprumut și fara a exista o chitanța cu privire la bani.Astfel ca intr-o eventuala situație litigioasa, cand se refuza restituirea banilor, greu se pot identifica lucruri esențiale…

- DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata a unei persoane fizice, fara calitate speciala, in dosarul fostului director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti Ivan George-Alexandru. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca a scos la licitație contractul privind delegarea serviciului de transport public județean de persoane in județul Cluj, respectiv pentru atribuirea a nu mai puțin de 116 trasee ramase neacoperite. Contractul privește delegarea a 116 trasee de transport județene, din…

- Fata de 14 ani, prinsa cu un sac plin de telefoane si tablete furate din masini din Craiova. Mai multe jafuri din autoturisme s-au inregistrat zilele acestea in municipiu. Politistii din Craiova au fost sesizati luni noapte de un un tanar ca mai multe persoane incearca sa-i fure bunuri dintr-un taxi.…