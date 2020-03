Lecţia de drept. Bunurile dobândite de concubini Legea romana nu recunoaste concubinajul ca forma de convietuire, dar nimic nu impiedica un cuplu necasatorit sa locuiasca si sa dobandeasca bunuri impreuna ori sa contracteze datorii. Bunurile dobandite in timpul concubinajului sunt proprietate comuna pe cote parti, daca se face dovada ca intre concubini a existat o conventie, chiar tacita, in acest sens, astfel […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

